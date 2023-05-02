«Хулиганодом» появится в Хабаровске Фото: Евгений Никонов

В Хабаровске скоро появится интересное креативное пространство - «Хулиганодом». Подробнее о нем рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

По его словам, это пространство будет создано специально для подростков. Площадку выделит руководство торгового центра в строящемся здании.

- На нее будут приходить психологи, коучи, врачи, педагоги, художники и любые творческие люди, которые захотят провести встречу с молодежью. Это будет то место, куда подросток сможет прийти с любой своей проблемой, либо он захочет сюда прийти, чтобы просто потусоваться или, напротив, побыть одному, будет предоставлена и такая возможность, - рассказал Евгений Никонов.

Концепция пространства пока прорабатывается, идет работа и над дизайн-проектом. Но точно известно одно: место будет абсолютно бесплатным. Это принципиально, отметил зампред.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.