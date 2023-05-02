«Хулиганодом» появится в Хабаровске Фото: Евгений Никонов
В Хабаровске скоро появится интересное креативное пространство - «Хулиганодом». Подробнее о нем рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
По его словам, это пространство будет создано специально для подростков. Площадку выделит руководство торгового центра в строящемся здании.
- На нее будут приходить психологи, коучи, врачи, педагоги, художники и любые творческие люди, которые захотят провести встречу с молодежью. Это будет то место, куда подросток сможет прийти с любой своей проблемой, либо он захочет сюда прийти, чтобы просто потусоваться или, напротив, побыть одному, будет предоставлена и такая возможность, - рассказал Евгений Никонов.
Концепция пространства пока прорабатывается, идет работа и над дизайн-проектом. Но точно известно одно: место будет абсолютно бесплатным. Это принципиально, отметил зампред.
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