Возобновилось грузовое сообщение через речной пункт пропуска «Хабаровск» Фото: Хабаровская таможня

В краевой столице возобновились грузоперевозки через международный речной пункт пропуска (ПП) «Хабаровск». Он находится в зоне деятельности Хабаровской таможни и соединен с китайским пунктом пропуска «Фуюань».

- Решение об открытии пассажирского направления в настоящее время не принято, - уточнили в пресс-службе Хабаровской таможни.

Пункт пропуска «Хабаровск» будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Перерыв - с 12:00 до 13:00. Справочную информацию о работе ПП можно получить по телефону: 8 (4212) 45-03-02 или по адресу: Тихоокеанская, 45.

Ранее Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел рабочую встречу с генконсулом Китая, чтобы обсудить совместное освоение острова Большой Уссурийский, на базе которого запланировано строительство круглогодичного грузопассажирского пункта пропуска.

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