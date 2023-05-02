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НовостиОбщество2 мая 2023 6:58

Возобновилось грузовое сообщение через речной пункт пропуска «Хабаровск»

Пассажирское направление пока еще не открыто
Александра ЯВИЩЕНКО
Возобновилось грузовое сообщение через речной пункт пропуска «Хабаровск»

Возобновилось грузовое сообщение через речной пункт пропуска «Хабаровск»

Фото: Хабаровская таможня

В краевой столице возобновились грузоперевозки через международный речной пункт пропуска (ПП) «Хабаровск». Он находится в зоне деятельности Хабаровской таможни и соединен с китайским пунктом пропуска «Фуюань».

- Решение об открытии пассажирского направления в настоящее время не принято, - уточнили в пресс-службе Хабаровской таможни.

Пункт пропуска «Хабаровск» будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Перерыв - с 12:00 до 13:00. Справочную информацию о работе ПП можно получить по телефону: 8 (4212) 45-03-02 или по адресу: Тихоокеанская, 45.

Ранее Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, провел рабочую встречу с генконсулом Китая, чтобы обсудить совместное освоение острова Большой Уссурийский, на базе которого запланировано строительство круглогодичного грузопассажирского пункта пропуска.

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