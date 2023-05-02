Сезон навигации начался в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

С 29 апреля в Еврейской автономной области открылась речная навигация. В связи с этим специалисты напоминают о правилах использования маломерных судов. Так, у транспорта должна быть госрегистрация, номера и допуск к плаванию.

Управлять судами могут люди, имеющие права и при наличии документов собственности на них.

- Со сходом льда на внутренних водоемах нашей области для судоводителей открылся период навигации. На реках Амур и Тунгуска навигация началась с 30 апреля. Государственная инспекция начала надзор за маломерными судами. При выполнении рейдовых мероприятий на воде инспекторы имеют право останавливать суда, проверять у судоводителей удостоверения на право управления и регистрационные документы. Рейды и патрулирования будут проводиться регулярно, особенно в праздничные и выходные дни, - рассказал Сергей Петухов, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам.

За выходные специалисты провели 12 рейдов, половина - на штатных судах. Инспекторы осмотрели 13 водных средств и уже обнаружили два нарушения. С жителями провели 36 бесед.

За нарушение правил грозит штраф. Если судно не зарегистрировано, придется заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, если нет прав - от 10 до 15 тысяч. Если у плавсредства нет допуска, то штраф выйдет в 5-10 тысяч рублей.

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