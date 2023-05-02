Три дня продлится субботник в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане наметили даты Всероссийского субботника. Он пройдет с 4 по 6 мая. Но точный день и время жители города могут выбрать сами, рассказали в администрации. Некоторые компании уже присоединились к уборке в первые майские выходные, привести город в порядок могут все желающие.

- Субботники - это добрая традиция, которая объединяет людей, дает повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем крае. Давайте уберемся во дворах, подъездах, на общественных пространствах, приведем в порядок скульптуры и малые архитектурные формы, покрасим скамейки и ограждения. За инвентарем для уборки общественных территорий можно обратиться по телефону 201-112, - сказали в управлении административно-технической инспекции мэрии Магадана.

В этот раз мероприятие приурочили к голосованию за объекты благоустройства. Оно продлится до 31 мая. В перечень территорий, которые уберут в городе, обязательно должны быть включены парки и скверы, благоустроенные по нацпроекту.

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