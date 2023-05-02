Улицу Запарина перекроют на полгода в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей Хабаровска ожидает масштабное перекрытие. На полгода в городе ограничат движение по улице Запарина. Она будет закрыта с мая по октябрь.

- Сквозное движение всех видов транспорта ограничат на отрезке улицы Запарина от дома №147 до дома №156 с 15 мая по 15 октября, - рассказали в администрации города.

Все это время на участке будет идти ремонт тепломагистрали ТМ-25. Работы проводят «Хабаровские тепловые сети».

Подъехать к домам и административным зданиям можно через улицы Советская и Брестская.

Хабаровчан попросили планировать маршрут с учетом перекрытия и отнестись с пониманием к необходимости ремонта.

Напомним, ранее в Хабаровске заметили необычный ямочный ремонт. Дыры на дорогах города перекрывали матрасы. Такое новшество увидел местный депутат около дома №16 по улице Стрельникова.

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