Улицу Запарина перекроют на полгода в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водителей Хабаровска ожидает масштабное перекрытие. На полгода в городе ограничат движение по улице Запарина. Она будет закрыта с мая по октябрь.
- Сквозное движение всех видов транспорта ограничат на отрезке улицы Запарина от дома №147 до дома №156 с 15 мая по 15 октября, - рассказали в администрации города.
Все это время на участке будет идти ремонт тепломагистрали ТМ-25. Работы проводят «Хабаровские тепловые сети».
Подъехать к домам и административным зданиям можно через улицы Советская и Брестская.
Хабаровчан попросили планировать маршрут с учетом перекрытия и отнестись с пониманием к необходимости ремонта.
Напомним, ранее в Хабаровске заметили необычный ямочный ремонт. Дыры на дорогах города перекрывали матрасы. Такое новшество увидел местный депутат около дома №16 по улице Стрельникова.
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