Владимир Малышев стал спортивным директором Академии «Искра» в Хабаровске

В хабаровской футбольной академии «Искра» кадровые перемены. Должность спортивного директора в ней занял Владимир Малышев, тренер сборных России.

Академия существует 3,5 года, и у нее уже есть титул главной на Дальнем Востоке. Ребята тренируются на собственном стадионе, у компании есть собственный манеж и административный комплекс. Она проводит крупные соревнования по всему ДФО. На них приезжает порядка 1,5 тысячи спортсменов. У «Искры» более 80 золотых кубков, в том числе из Барселоны, Сеула, Москвы и Санкт-Петербурга.

Владимир Малышев раньше был замдиректора по спортивной работе в московском «Локомотиве» и «Академии Коноплева» в Тольятти.

- Я увидел, что у руководства «Искры» есть огромное желание создать академию высокого уровня для подготовки профессиональных футболистов. С удовольствием поделюсь своими знаниями и опытом, которые приобрел в лучших академиях России. Например, в «Академии Коноплева», где я стоял у истоков создания и организации всей работы. Кстати, это очень похожая история на «Искру», - рассказал Владимир Малышев.

Он будет отвечать за несколько направлений: комплектование тренерского состава, стратегическое планирование, изменение стандартов тренерской работы, аудит сотрудников. Кроме того, Владимир Малышев планирует передавать свой опыт. У специалиста есть тренерская лицензия «A УЕФА».

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