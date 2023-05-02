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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:48

Пожизненное заключение грозит жителям Магаданской области за продажу наркотиков

Участниками преступной группы стали девять человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
Пожизненное заключение грозит жителям Магаданской области за продажу наркотиков

Пожизненное заключение грозит жителям Магаданской области за продажу наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Колымы закончила расследовать уголовное дело против жителей региона. Они обвиняются в сбыте наркотиков и участии в преступной группировке.

- Девять жителей Магаданской области в возрасте от 21 до 40 лет вступили в преступное сообщество с целью извлечения прибыли от незаконной реализации наркотических средств через интернет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

У компании была четко выстроенная иерархия и схема, по которой она работала. Несмотря на это полиция все равно смогла разоблачить подельников.

В общей сложности с декабря 2020 года по ноябрь 2022-го они совершили минимум 35 особо тяжких преступлений в области оборота наркотиков. Например, в августе прошлого года один из магаданцев хотел продать на территории областной столицы около 600 граммов синтетики, но не успел: его задержала полиция.

Все девять человек свою вину признали и раскаялись. Однако преступление они совершили серьезное, и им грозит пожизненный срок.

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