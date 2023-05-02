Пожизненное заключение грозит жителям Магаданской области за продажу наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Колымы закончила расследовать уголовное дело против жителей региона. Они обвиняются в сбыте наркотиков и участии в преступной группировке.

- Девять жителей Магаданской области в возрасте от 21 до 40 лет вступили в преступное сообщество с целью извлечения прибыли от незаконной реализации наркотических средств через интернет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

У компании была четко выстроенная иерархия и схема, по которой она работала. Несмотря на это полиция все равно смогла разоблачить подельников.

В общей сложности с декабря 2020 года по ноябрь 2022-го они совершили минимум 35 особо тяжких преступлений в области оборота наркотиков. Например, в августе прошлого года один из магаданцев хотел продать на территории областной столицы около 600 граммов синтетики, но не успел: его задержала полиция.

Все девять человек свою вину признали и раскаялись. Однако преступление они совершили серьезное, и им грозит пожизненный срок.

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