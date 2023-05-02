Форум «Открой Дальний Восток» пройдет в Хабаровске Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровске с 23 по 26 августа пройдет первый туристический форум «Открой Дальний Восток». Соответствующее распоряжение 2 мая подписал губернатор Михаил Дегтярев.

- Мероприятие федерального уровня – это уникальная возможность презентовать туристический потенциал региона и привлечь в отрасль новых инвесторов, а также обменяться опытом и практиками, - сказал Михаил Дегтярев.

Оператором подготовки выступил туристический информационный центр. В течение месяца его специалисты должны презентовать концепцию мероприятия.

Напомним, в Хабаровском крае готовятся и к другому мероприятию - международной выставке «Россия». Павильон региона разместят на площадке ВДНХ в Москве. Оборудовать все необходимое должны уже к ноябрю 2023 года. Там все участники покажут свои достижения и поделятся опытом. Несколько месяцев представители региона будут проводить культурную программу.

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