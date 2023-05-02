16-летний мотоциклист попал в аварию в Магаданской области Фото: МВД Магаданской области

В поселке Сокол Магаданской области в аварию попал 16-летий мотоциклист. Сотрудники ГИБДД организовали проверку.

ДТП случилось 30 апреля около дома №13 по улице Гагарина. Подросток в аварии оказался невиновен.

- 57-летний водитель автомобиля Toyota Hiace на пересечении неравнозначных дорог не уступил транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом KTM 250 DUKE под управлением 16-летнего местного жителя, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Подросток получил травмы. Его госпитализировали.

Против водителя иномарки завели административное дело за аварию и составили материал о нарушение правил проезда перекрестка. Против подростка тоже составили несколько дел: за вождение незарегистрированного мотоцикла, отсутствие страховки и езду без прав.

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