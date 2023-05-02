Рабочая группа из Хабаровского края встретилась с Юрием Трутневым в Дебальцево Фото: Юрий Трутнев

В Дебальцево работает рабочая группа из Хабаровского края. Напомним, регион взял шефство над городом. Здесь команда встретилась с Юрием Трутневым, полпредом ДФО.

В прошлом году специалисты из Хабаровского края восстановили 26 объектов, в числе которых библиотека, Центр детского творчества и ясли-сад. В этом году в планах стоят школа, спортивная площадка, детский сад и дороги. А еще здесь построят спорткомплекс.

- Спорткомплекс с бассейном в Дебальцево будет. Это мы вам обещаем, - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, в феврале полпред приезжал в Дебальцево. А за несколько дней до его визита новый спорткомплекс разрушила ракета. Пока непонятно, можно ли восстановить здание, специалисты проводят экспертизу.

Напомним, жителей Хабаровского края просят активнее голосовать за благоустройство территорий.

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