Изменения в учебник обществознания внесут в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области прошла встреча Владимира Иконникова, члена Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека и учителей истории и обществознания. Они обсудили учебник, по которому сейчас учатся дети.

Ребята изучат обществознание с 6 по 11 класс. По словам членов Совета, в процесс обучения нужно вносить изменения. Такое поручение в январе дал Владимир Путин.

- Мы встречаемся с педагогами и просим, чтобы они вносили свои предложения, уточнения. Что необходимо исправить и что необходимо дополнить в этих учебниках, для того чтобы они отражали современную общественную жизнь в нашей стране. Чтобы ребята, которые изучают этот предмет, выходили из школы со сформированной патриотической позицией и гражданскими инициативами, которые были бы направлены на развитие нашей страны, – сказал Владимир Иконников.

Это уже четвертая в стране встреча. Ее целью является обсуждение проблем, с которыми сталкиваются учителя. В формате дискуссии они вносили свои предложения. Например, внести в учебники интерактив – воспринимать информацию через фото, видео и аудио. Это интереснее, чем читать 15 страниц параграфа. Так что, возможно, что в пособия добавят QR-коды для этих целей.

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