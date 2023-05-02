По 60 тысяч рублей выплатят участникам войны ко Дню Победы в Магаданской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Участники Великой Отечественной войны из Магаданской области, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату ко Дню Победы. Распоряжение подписал губернатор Сергей Носов.

Выплата предназначена инвалидам и участникам Великой отечественной войны, а также войны с Японией 1945 года. По 30 тысяч рублей выплатят жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших или умерших инвалидов и участников вышеуказанных войн, узникам концлагерей и гетто, работавшим в тылу, награжденным орденами и медалями за труд в период войны. Если человек относится к нескольким категориям одновременно, то он может получить выплату на выбор.

Минтруда Магаданской области обязало перечислить деньги до 9 мая.

Кроме того, жителей Колымы приглашают присоединиться к акции «Окна Победы».

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