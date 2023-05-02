О мерах поддержки экономики рассказал губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло заседание по итогам первого квартала 2023 года. Текущую экономическую обстановку в регионе обсудил с участниками губернатор региона. Он отметил, что экономическая и финансовая ситуации в крае стабильны.

- Безработица сегодня находится на исторически низком уровне. Прошлый год стал сложным адаптационным периодом. Теперь стратегический приоритет – решение ключевых задач, которые поставил президент. Это обеспечение народосбережения, поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, укрепление технологической независимости, развитие инфраструктуры ускоренными темпами и расширение сотрудничества с дружественными странами, – сказал Михаил Дегтярев.

Для этого в регионе активно строится жилье, реализуются мощные инвестпроекты.

Социальной политике тоже уделяется внимание. В этом году увеличили адресную помощь семьям с детьми, МРОТ, прожиточный минимум и соцвыплаты. Основной задачей стало повышение реальных доходов хабаровчан.

Среди главных приоритетов в экономике является повышение привлекательности региона за счет снижения давления на бизнес, развития режима ТОР и внедрения инвестиционного стандарта. В числе дополнительных точек развития – беспилотная авиация. У региона есть все, чтобы начать их производить и успешно использовать.

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