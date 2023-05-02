Заброшенная дача горела в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Ванинском районе 2 мая загорелась заброшенная дача. Пожарным о возгорании сообщили около 15 часов. На место выехали специалисты двух пожарных частей, 11 человек и три единицы техники.

Происшествие случилось в садовом товариществе «Приозерное». Когда на место приехали специалисты, горели два строения и забор. Рядом с соседней баней были резиновые шины, и огонь перекинулся на ее крышу.

- В 15:50 горение удалось локализовать. В 16:15 оно было полностью ликвидировано. В результате пожара сгорели два дачных строения, огнем повреждена крыша бани на общей площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Предварительно, пожар начался в заброшенной даче. Развиться он смог из-за того, что огонь поздно обнаружили, а тушению мешала сухая трава на территории. Точную причину происшествия выясняют специалисты.

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