Заброшенная дача горела в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края
В Ванинском районе 2 мая загорелась заброшенная дача. Пожарным о возгорании сообщили около 15 часов. На место выехали специалисты двух пожарных частей, 11 человек и три единицы техники.
Происшествие случилось в садовом товариществе «Приозерное». Когда на место приехали специалисты, горели два строения и забор. Рядом с соседней баней были резиновые шины, и огонь перекинулся на ее крышу.
- В 15:50 горение удалось локализовать. В 16:15 оно было полностью ликвидировано. В результате пожара сгорели два дачных строения, огнем повреждена крыша бани на общей площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Предварительно, пожар начался в заброшенной даче. Развиться он смог из-за того, что огонь поздно обнаружили, а тушению мешала сухая трава на территории. Точную причину происшествия выясняют специалисты.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru