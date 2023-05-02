На почтовых открытках изобразили природу Магаданской области

Фото: Сергей Носов

На почтовых открытках Магаданской области появились прекрасные изображения природы. На карточках появились фотографии мест разных уголков Колымы. Это – лучшие работы фотоконкурса «Самая красивая страна».

- Лучшие работы фотоконкурса Русского географического общества с изображением заснеженной реки Колымы, бухты Нагаева, зеркальной глади озера Невидимка и пейзажей озера Джека Лондона пополнили серию о знаковых местах России, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Открытки выпустят в подарок в юбилейный, 70-й день рождения региона. Теперь как можно больше жителей страны увидят, насколько красиво это место.

Напомним, в Хабаровском крае пройдут масштабные «Культурные гастроли». В 2023 году планируется провести больше 110 мероприятий.

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