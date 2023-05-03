Хабаровский производитель багги стал первым резидентом ТОР «Патриотическая» Фото: Александр Янышев

Первым на Дальнем Востоке резидентом ТОР «Патриотическая» стало хабаровское предприятие, которое занимается выпуском автовездеходов. Новостью об этом поделился Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В регионе прошло заседание президиума краевого правительства, посвященное экономическим вопросам. Одно из перспективных направлений – производство высокопроходимых тактических багги и развитие беспилотной авиации.

- Хабаровское предприятие по производству багги для нужд силовых ведомств стало первым на Дальнем Востоке резидентом ТОР «Патриотическая». Поручил мипромторгу и минэкономики края подготовить в Минвостокразвития РФ заявку на выделение дополнительных средств для дальнейшей реализации проекта, – сказал губернатор.

Для развития беспилотной авиации в Хабаровском крае есть все необходимое – от специалистов до технологий. Благодаря этому в регионе планируется создать научно-производственный центр, а в дальнейшем – использовать беспилотники для нужд региона.

Напомним, за 2022 год и первые три месяца 2024-го в Хабаровском крае прибавилось 25 резидентов ТОР. Теперь их 94, а общий объем инвестиций составил 231 миллиард рублей.

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