Хабаровский производитель багги стал первым резидентом ТОР «Патриотическая» Фото: Александр Янышев
Первым на Дальнем Востоке резидентом ТОР «Патриотическая» стало хабаровское предприятие, которое занимается выпуском автовездеходов. Новостью об этом поделился Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
В регионе прошло заседание президиума краевого правительства, посвященное экономическим вопросам. Одно из перспективных направлений – производство высокопроходимых тактических багги и развитие беспилотной авиации.
- Хабаровское предприятие по производству багги для нужд силовых ведомств стало первым на Дальнем Востоке резидентом ТОР «Патриотическая». Поручил мипромторгу и минэкономики края подготовить в Минвостокразвития РФ заявку на выделение дополнительных средств для дальнейшей реализации проекта, – сказал губернатор.
Для развития беспилотной авиации в Хабаровском крае есть все необходимое – от специалистов до технологий. Благодаря этому в регионе планируется создать научно-производственный центр, а в дальнейшем – использовать беспилотники для нужд региона.
Напомним, за 2022 год и первые три месяца 2024-го в Хабаровском крае прибавилось 25 резидентов ТОР. Теперь их 94, а общий объем инвестиций составил 231 миллиард рублей.
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