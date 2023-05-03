Пожар произошел в институте СВКНИИ в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В спасательную службу Магадана сообщили о пожаре днем 2 мая. Возгорание произошло в лабораторном корпусе СВКНИИ на Портовой. На место ЧП прибыли расчеты в составе 44 человек и десятка машин. К этому времени из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 17 человек.

- В ходе разведки был обнаружен источник возгорания. Он находился в подвале корпуса. Тушить пожар было сложно из-за ограниченного доступа к нижним помещениям, сильного задымления и высокой температуры воздуха. На локализацию огня ушло семь минут. Вскоре его удалось полностью потушить, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пламенем оказались повреждены деревянные ящики, электроинструмент и изоляция проводов. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причину ЧП устанавливают дознаватели. Специалисты не исключают, что огонь мог вспыхнуть при проведении сварочных работ из-за нарушений требований пожарной безопасности.

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