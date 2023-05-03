Водитель наехал на 10-летнюю девочку в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла 2 мая около 12 часов в районе дома №12 по Серышева. Десятилетняя девочка переходила дорогу по зебре, когда ее сбила машина.

- Водитель «Киа-Рио» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по переходу. В результате аварии пострадал ребенок. После осмотра медиками ей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В момент аварии 60-летний водитель иномарки был трезв. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства ДТП.

Хабаровчан призывают соблюдать правила дорожного движения: пешеходов - смотреть по сторонам перед переходом дороги, а водителей - снижать скорость перед светофорами и нерегулируемыми переходами.

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