Водитель наехал на 10-летнюю девочку в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Авария произошла 2 мая около 12 часов в районе дома №12 по Серышева. Десятилетняя девочка переходила дорогу по зебре, когда ее сбила машина.
- Водитель «Киа-Рио» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по переходу. В результате аварии пострадал ребенок. После осмотра медиками ей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
В момент аварии 60-летний водитель иномарки был трезв. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства ДТП.
Хабаровчан призывают соблюдать правила дорожного движения: пешеходов - смотреть по сторонам перед переходом дороги, а водителей - снижать скорость перед светофорами и нерегулируемыми переходами.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru