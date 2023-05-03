Фото: администрация Нанайского района
Плановые отключения света пройдут в Нанайском районе с 3 по 5 мая. В некоторых населенных пунктах на время будут прекращать подачу электричества в связи с расчисткой просеки. Работы будут проходить на участке Селихино - Вознесенская.
- Будет прекращена подача электроэнергии в села Иннокентьевка, Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс и поселок Джонка, - рассказали в администрации Нанайского района.
Три дня, начиная с 3 мая, свет будут отключать с 14:00 до 19:00. Жителей населенных пунктов просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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