Фото: администрация Нанайского района

Плановые отключения света пройдут в Нанайском районе с 3 по 5 мая. В некоторых населенных пунктах на время будут прекращать подачу электричества в связи с расчисткой просеки. Работы будут проходить на участке Селихино - Вознесенская.

- Будет прекращена подача электроэнергии в села Иннокентьевка, Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс и поселок Джонка, - рассказали в администрации Нанайского района.

Три дня, начиная с 3 мая, свет будут отключать с 14:00 до 19:00. Жителей населенных пунктов просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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