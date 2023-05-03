Работу общественного транспорта продлят 9 мая в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Хабаровске продлят работу общественного транспорта. Последние рейсы доставят пассажиров домой после праздничного салюта. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить 9 мая до 23:30.
На маршрутах будут работать автобусы №№ 1Л, 1С, 8, 21, 23, 26, 29К, 29П, 52, 58, 73, 83П, 85, трамваи и троллейбусы №1. Остановки дополнительных рейсов:
- на Комсомольской площади - автобусы №№ 14, 19, 82, троллейбус №1;
- на остановке «Улица Серышева» - автобус №8;
- на остановке «Улица Калинина» - автобус №10;
- на остановке «Дальневосточный медицинский университет» - автобус №21;
- на остановке «Управление ДВЖД» - автобус №23;
- на остановке «Уссурийский бульвар» - автобус №25;
- на остановке «Краевая научная библиотека» - автобус №34;
- на остановке «Речной вокзал» - автобусы №№ 33, 56;
- на остановке «Школа №43» - автобусы №№ 17, 49;
- на остановке «Академия физической культуры» (в сторону Северного и Южного районов) - автобус №71.
Справочную информацию о расписании автобусов 9 мая в Хабаровске можно получить по номеру: 45-00-56.
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