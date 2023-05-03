О получении пособий на детей после развода рассказали хабаровчанам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина Звержеева, глава отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, ответила на часто задаваемые вопросы хабаровчан касательно выплат на детей. Речь шла о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Один из вопросов касался темы развода, а именно, будет ли учитываться доход бывшего супруга при расчете выплаты.

- Состав семьи учитывается только на момент подачи заявления. Если к этому моменту супруги уже в разводе, значит муж не входит в состав семьи, а его доход не будет приниматься во внимание, - ответила Ирина Звержеева.

Напомним, что при назначении единого пособия его размер определяют, исходя из показателя среднедушевого дохода. Сначала сумму всех поступлений за месяц делят на количество членов семьи. Если полученное значение не достигает прожиточного минимума, заявители могут рассчитывать на выплаты. Размер пособия может составить 50, 75 или 100 процентов от установленного в регионе прожиточного минимума.

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