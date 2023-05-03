Владельцы карт «Муравьев-Амурский» получат скидки в кафе и магазинах Хабаровского края Фото: минпромторг Хабаровского края

Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» позволяет ее владельцу пользоваться выгодными предложениями, получать бонусы и скидки от партнеров. На данный момент в программе лояльности участвуют 24 организации. Среди них шесть торговых сетей, в которые входят около 80 магазинов, и два общепита.

Участие в программе выгодно не только пользователям карт, но и предпринимателям. Бизнесмены среди преимуществ отмечают повышение узнаваемости брендов и имиджа компаний.

- Три крупные торговые сети уже согласились участвовать в проекте. Сейчас прорабатываются организационные вопросы, - сказала Елена Гордеева, глава отдела развития торговли минпромторга Хабаровского края.

Подключиться к программе лояльности могут получатели новых банковских карт. Также можно зарегистрировать в сервисе уже действующие карты «Мир». Список партнеров представлен на официальном сайте проекта «Муравьев-Амурский».

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