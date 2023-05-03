Ремонтная кампания Хабаровской ТЭЦ-1 набирает обороты

Фото: АО «ДГК»

Энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) активно ведут подготовку оборудования к предстоящему отопительному сезону.

В 2023 году запланировано 12 капитальных ремонтов основного оборудования (котлы, турбины, генераторы). Для выполнения работ привлечены специалисты Хабаровской ремонтно-монтажной компании и собственный ремонтный персонал станции. Всего запланировано заменить более 500 тонн поверхностей нагрева котлов, 170 тонн трубопроводов высокого давления.

Фото: АО «ДГК»

На текущий момент выполняются ремонты на пяти котлах: ТП-170 (две единицы оборудования), БКЗ 160, БКЗ 210, БКЗ 220 и на одном турбоагрегате ПР 25-90.

В рамках капитального ремонта самого возрастного котлоагрегата ТП-170-1 №1 (введен в эксплуатацию в 1954 году) выполняется замена поверхностей нагрева: экранов - 33,4 тонны, экономайзера первой ступени - 52 тонны, «холодная» часть пароперегревателя - 23 тонны, кубы рекуперативного воздухоподогревателя - 24 тонны. Кроме того, ведутся диагностические мероприятия и другие виды работ, предусмотренные номенклатурой капитального ремонта. Особое внимание уделяется ремонту газоочистных установок.

«Несмотря на солидный возраст котла, после завершения всех работ на нем и замены элементов, выработавших ресурс, ожидается повышение его надежности, экологичности и экономичности», - отметил ведущий инженер котельного цеха ХТЭЦ-1 Сергей Собчук.

Фото: АО «ДГК»

Всего в этом году на ремонт оборудования ХТЭЦ-1 направлено более 1,5 миллиарда рублей.

«Ремонтная кампания набирает обороты. В этом году на станции предстоит выполнить большой объем работ. По итогам реализации всех мероприятий в 2023 году ожидается существенное повышение надежности работы генерирующего оборудования, улучшение экологических показателей в период прохождения зимних максимумов нагрузок», - отметил начальник отдела подготовки и проведения ремонтов ХТЭЦ-1 Александр Францев.