Приземлился днищем кверху: пьяный водитель «Крузака» устроил аварию сам с собой в Магадане

Мужчина разбил «Ленд Крузер», сев за руль пьяным без прав в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области

Громкая авария произошла в Магадане 3 мая. В районе дома №108 на Пролетарской водитель Toyota Land Cruiser Prado потерял управление и вылетел на обочину, где машина опрокинулась и приземлилась на крышу, потеряв в полете колесо. Когда к месту приехали сотрудники Госавтоинспекции, они сразу поняли, что стало причиной ДТП.

- 38-летний мужчина сел за руль пьяным. Кроме того, у него не было прав, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

В аварии пострадал сам водитель. Его осмотрели медики и оказали необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают другие обстоятельства произошедшего.

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