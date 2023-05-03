Активисты ТОС закупают оборудование для детских площадок в Хабаровском крае Фото: комитет по внутренней политике Правительства края

На поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в 2023 году выделено 250 миллионов рублей. Эти деньги позволили профинансировать 379 проектов.

- Проекты, получившие поддержку, есть во всех районах края. В основном они связаны с благоустройством. Сейчас активисты ТОС заключают договоры с подрядчиками, закупают и завозят оборудование. Скоро они приступят к строительству и ремонту, - рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Благодаря проектам ТОС в населенных пунктах региона появятся новые детские и спортивные площадки, будут отремонтированы скверы и парки, памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны. Отметим, что в Хабаровском крае уже создано более 1,4 тысячи ТОСов, восемь из которых зарегистрированы как юрлица.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.