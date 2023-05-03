Хабаровские школы украсили окна символами Дня Победы к 9 мая
Фото: Администрация Хабаровска
Чем ближе 9 Мая, тем больше учреждений Хабаровска присоединяются к мероприятиям и акциям, приуроченным к Дню Победы. В городе устанавливают тематические остановки, вывешивают баннеры, украшают улицы и скверы символами праздника. Теперь и школы краевой столицы включились в работу. Они присоединились к акции «Окна Победы».
- Ученики или нарисовали самостоятельно, или использовали трафареты памятников и символов. В их числе Георгиевские ленты, красные звезды, гвоздики. Всем этим школьники украшают окна своих классов и общих коридоров, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Акция «Окна Победы» проводится не только в учебных заведениях. К ней могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно украсить окна своей квартиры или дома символами победы. Так хабаровчане смогут отдать дань памяти подвигу и доблести героев Великой Отечественной войны, создать праздничную атмосферу.
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