Ветер с порывами до 20 метров в секунду поднимется в Хабаровске 4 мая Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Погода в Хабаровске 4 мая будет ветреной, но без осадков. Возможна переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет от +9 до +11, а днем воздух прогреется до 18 градусов. Средняя скорость ветра в четверг составит 5-10 метров в секунду, а порывы периодами будут достигать 20 метров.

Небольшие осадки прогнозируют южным и северным районам Хабаровского края. По всей территории региона поднимется ветер. Потоки воздуха будут двигаться со скоростью до 20 метров в секунду.

В центральной части Хабаровского края 5 мая будет тепло. Ночью ожидается от +1 до +11, а днем от +9 до +20. На юге температура будет колебаться от +8 ночью до +21 днем. В северных районах местами сохранятся минусовые температуры. Ночью столбик термометра покажет от -1 до +6, а днем от ноля до 19 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.