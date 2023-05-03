Внешний вид самолетов изменили в Хабаровске Фото: Хабавиа

«Хабаровские авиалинии» немного поменяли дизайн самолетов Ан-24. В новом виде они уже вылетели из краевой столицы в Охотск и Николаевск-на-Амуре.

- Самолет прошел очередное техобслуживание. На нем провели необходимые технические работы, проверили системы в различных режимах, совершили тестовый полет, - рассказали представители «Хабаровских авиалиний».

Интерьер салона тоже обновили. Кроме того, освежили логотип компании и облик Хабарова.

Это второй самолет Ан-24 с новым фирменным стилем. До этого преображение было только у судна L-410. В авиакомпании планируют постепенно обновить весь воздушный транспорт.

Напомним, школы Хабаровска украсили символами Дня Победы. Учебные заведения краевого центра приняли участие во всероссийской акции к 9 Мая. Символы праздника появились на окнах.

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