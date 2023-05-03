В мэрии Биробиджана рассказали, когда отключат отопление в 2023 году Фото: @SemenovMaksim
Фото: Социальные сети
Максим Семенов, мэр Биробиджана, назвал дату окончания отопительного сезона в городе. Планируется, что подача тепла в дома областного центра прекратится 5 мая.
- По закону отопление выключают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов, - уточнил Максим Семенов.
Сразу после окончания отопительного сезона в городе начнут готовить оборудование уже к следующему. В связи с этим в Биробиджане пройдут плановые отключения горячей воды. С 15 по 19 мая «Облэнергоремонт плюс» и Биробиджанская ТЭЦ будут проводить совместные гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, плотность трубопроводов и арматуры.
Ранее стала известна дата окончания отопительного сезона в Хабаровске. Здесь тепло в батареях пропадет немного позже - 10 мая.
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