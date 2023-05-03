Два человека пострадали в ДТП в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

Нарушение правил дорожного движения привело к травмам у двоих парней в Магадане. Вечером 2 мая они попали в аварию. ДТП случилось около дома №38 по проспекту Карла Маркса.

- Инспекторы установили, что 25-летний водитель Mazda CX-5 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Mark II под управлением мужчины 1997 года рождения, движущемуся во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД Магадана.

В итоге травмы получили водитель и 21-летний пассажир Toyota. Оказалось, что парни не были пристегнуты ремнями. Врачи скорой оказали им первую помощь прямо на месте. Ехать в больницу не потребовалось.

Полицейские проводят проверку, выясняют все подробности аварии.

Напомним, пьяный водитель джипа устроил ДТП с собой же в Магадане. Он сел за руль, выпив спиртного и не имея прав.

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