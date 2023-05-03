«Автобус Победы» прокатит жителей Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одна акция, приуроченная к 9 Мая, пройдет в Хабаровском крае. В Ванинском районе 4 и 5 числа будет работать «Автобус Победы». Прокатиться на нем с музыкой и песнями сможет каждый желающий.

Маршрут организует отдел молодежной политики вместе с волонтерами. Автобус поедет от остановки «Ванинская центральная районная больница» в 17:10. Ехать он будет по схеме: Дворец спорта Ванино - районный Дом культуры - магазин «Орбита» - магазин «777» - ДК ВЛПК - остановка «Пять звезд» (автовокзал Ванино) - магазин «Орбита» - Второй район - поселок Коппинский - магазин «Телец» - поселок Коппинский - Второй район - магазин «Орбита» - магазин «777» - ДК ВЛПК - остановка «Пять звезд» (автовокзал Ванино) - магазин «Орбита» - Дворец спорта Ванино - ЦРБ.

Проезд в автобусе бесплатный. В администрации говорят, что достаточно будет исполнить песни военных лет.

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