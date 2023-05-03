Подняли миллионы за пять месяцев: 13 человек организовали ОПГ и открыли игорный дом в Хабаровске

Работу подпольного казино с миллионным оборотом пресекли в Хабаровске Фото: Юрий СОКОЛОВ

В краевой столице накрыли подпольное казино, которое за пять месяцев работы принесло организаторам больше трех миллионов рублей. Теперь всех причастных к преступлению ждет суд и суровое наказание.

По версии следствия, 13 хабаровчан объединились в ОПГ, чтобы открыть подпольный игорный дом. Они оборудовали специальные залы, куда впускали только «избранных». Все посетители проходили контроль, и если кандидатура гостя вызывала сомнения, ему отказывали в посещении казино.

- За время существования участники ОПГ получили огромную прибыль - более пяти миллионов рублей. На всех завели уголовные дела за незаконную организацию и проведение азартных игр, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обвинение против всех фигурантов направлено в суд для рассмотрения. Им грозит до шести лет колонии со штрафом в размере до миллиона рублей.

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