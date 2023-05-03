Стал постоянным «клиентом»: хабаровчанин четыре месяца обчищал витрины магазина техники

Суд вынес приговор серийному похитителю техники в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летний житель Хабаровска несколько месяцев наведывался в один и тот же магазин техники, регулярно вынося оттуда ценные гаджеты. Удача отвернулась от местного клептомана, когда его вычислили и привлекли к ответственности.

Хабаровчанин был «постоянным клиентом» одного из магазинов электронной техники. Только за товар он не платил: блуждал по торговому залу, пока не приметит нужную вещицу, а потом просто брал ее с витрины и по-тихому выносил под одеждой.

Орудовал «серийник» с марта по июнь 2022 года. За это время он успел присвоить товаров на 165 тысяч рублей. Гаджеты у мужчины надолго не задерживались. Он сдавал их в комиссионку, а вырученные деньги тут же тратил.

Судили преступника по статье «Кража». Он признал вину, что смягчило приговор. Суд постановил отправить виновного в колонию-поселение на два года и один месяц. Также его оштрафовали на 15 тысяч рублей, дополнительно взыскав сумму ущерба.

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