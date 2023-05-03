Мемориал участникам СВО появится в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области появится мемориал участникам спецоперации. Его планируют установить в селе Амурзет Октябрьского района ко Дню Победы. Об этом рассказала Марина Леонова, глава района.

Инициатива установки памятника принадлежит комитету семей воинов отечества и местным жителям. К слову, они и место выбрали сами - около обелиска воинам Великой Отечественной войны в сельском парке.

- Это будет большой камень с мемориальной табличкой. Работы уже начались, планируем их завершить к 9 Мая. Главное, чтобы не подвела погода, и у нас получилось все вовремя благоустроить, - рассказала Марина Леонова.

Глава района также рассказала о планах по благоустройству парка, которое идет уже два года. В этом году село участвует в федеральной программе. В общественном месте установят детские качели, современные беседки и уложат брусчатку. Также здесь появится хоккейная коробка, о которой попросили губернатора дети.

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