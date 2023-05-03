Михаил Дегтярев с Алексеем Чекунковым поздравили с Днем Победы ветерана из Хабаровска Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровск с рабочим визитом на два дня приехал Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. С Михаилом Дегтяревым, губернатором региона, они возложили цветы к «Вечному огню» и поздравили с наступающим праздником ветерана войны Петра Пруницу.

Месяц назад Петр Васильевич отметил свое 95-летие. А 80 лет назад, когда ему было 15, он добровольцем ушел на фронт: соврал, что старше на два года. Участвовал в освобождении Чехословакии, Польши, Германии в составе 1-го Украинского фронта. В апреле 1945 года получил ранение, освобождая город Ратибор.

- За подвиги солдата наградили орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освобождение Чехословакии», - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор пригласил ветерана и его семью на парад Победы Восточное военного округа. Он пройдет 9 мая на площади Ленина в Хабаровске.

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