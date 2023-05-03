Юрий Трутнев встретился в зоне СВО с военными из Перми Фото: пресс-служба Юрия Трутнева

В зоне спецоперации побывал Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО. Там он встретился с военными с Дальнего Востока и из Перми. Во время поездки зампред правительства побывал в нескольких воинских частях.

Военным Юрий Трутнев передал автомобили, оборудование и снаряжение от неравнодушных жителей Дальнего Востока. Теперь у бойцов есть «УАЗы», легковые автомобили, винтовки и боекомплекты. Своим землякам, солдатам из Перми, он вручил четыре «Нивы», снайперский комплекс и винтовку.

Также бойцы получили индивидуальные системы обнаружения беспилотников и тепловизионный бинокуляр для обнаружения врага в условиях плохой видимости. С помощью него можно следить за противником с расстояния 1,5 километра и увидеть крупные объекты, например, автомобили, на дистанции до 6,7 километра. Так что узнать об угрозе и подготовиться к ней солдаты смогут заранее.

- В зоне специальной военной операции находятся грамотные, хорошо подготовленные бойцы, настоящие герои, храбрые, отважные и умные. Они знают свое дело, любят свою страну, воюют умело и мужественно. Такие соотечественники - гордость нашей страны. Будем и дальше их поддерживать, - сказал Юрий Трутнев.

Полпред побывал в разных частях фронта, в том числе и там, где идут боевые действия. Он лично убедился в том, что поддержка военным нужна.

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