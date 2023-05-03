Мобилизованным помогают волонтеры из ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области работает волонтерский корпус. Его участники помогают солдатам, находящимся в зоне СВО, и их семьям. За свой труд губернатор области Ростислав Гольдштейн наградил их медалями «Доброволец ЕАО».

Награду получили 25 человек, среди которых учителя, студенты, автомеханик, директор школы-интерната, оператор связи, заведующая детсадом и другие.

Один из них - Сергей Кукишев, студент сельскохозяйственного техникума, молодогвардеец. В качестве добровольца он побывал в Мариуполе, там работал в гуманитарном центре, распределял грузы. С волонтерами он доставлял людям еду и воду, помогал ремонтировать дома, спасал животных. По образованию Сергей ветеринар, так что питомцам он проводил и небольшие операции.

- Большой вклад в приближение общей победы вносят и добровольцы, работающие на территории родного региона. В числе награжденных - волонтер-медик, студент Биробиджанского медицинского колледжа Петр Гончарук. Молодой инструктор первой помощи преподает основы сердечно-легочной реанимации школьникам. Также его курсы прошли инспекторы заповедника «Бастак», члены молодежной избирательной комиссии и Русского географического общества в ЕАО, - рассказали в правительстве ЕАО.

Медаль получил и Антон Гайдайчук, студент Биробиджанского колледжа культуры. Он работает в пунктах сбора гумпомощи, комплектует посылки, участвует в акциях, часто проводит патриотические мероприятия. Например, после реставрации открывал памятник воинам-землякам в селе Красивое Биробиджанского района.

А Любовь Сивак, студентка ПГУ имени Шолом-Алейхема, сохраняет историю. Она часто принимает участие в акции «Поздравь ветерана». Девушка оцифровала данные с могил ветеранов, вместе с другими ребятами отмывала памятник участникам войны в поселке Бира после рук вандалов. Она часто приходит в гости в дома ветеранов.

В День Победы волонтеры продолжат заботиться об участниках войны и их семьях, а потом снова начнут собирать гуманитарную помощь для мобилизованных.

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