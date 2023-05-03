Благотворительная акция «Тыл – Фронту» пройдет в Хабаровске Фото: Александр КОЦ

В Хабаровске 6 мая состоится благотворительная акция «Тыл - фронту». Ее организовал комитет семей воинов Отечества. Мероприятие начнется в 12 часов в парке «Динамо» и продлится до 15:00.

Жители Хабаровска смогут принять участие в различных мастер-классах. Так, их научат плести маскировочные сети и делать окопные свечи. Желающие напишут открытки и письма мобилизованным и посоревнуются в твистинге - скручивании фигур из воздушных шаров. Малышам нарисуют аквагрим, для всех запланирован концерт.

Здесь же будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. Сюда можно принести дождевики, батарейки, носки и влажные салфетки.

Напомним, в Еврейской автономной области установят мемориал участникам спецоперации. Он появится в селе Амурзет Октябрьского района. Работы планируют закончить уже ко Дню Победы.

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