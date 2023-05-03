Тепло отключат ночью 6 мая в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна вступила в свои права в Хабаровском крае. На улице стало тепло, а в домах - жарко. Поэтому в городах и селах региона потихоньку завершается отопительный сезон.

Так, в ночь с 6 на 7 мая охладятся батареи в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает администрация города. Напомним, отключать тепло по закону разрешено тогда, когда среднесуточная температура за окном достигла отметки в +8 градусов Цельсия.

А в Хабаровске батареи останутся теплыми еще несколько дней. Отопление в краевой столице планируют отключить лишь после празднования Дня Победы, 10 мая. Пока в администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона. А вместе с этим отключат и горячую воду для гидравлических испытаний.

Напомним, ранее в Хабаровском крае подвели итоги отопительного сезона 2022-2023.

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