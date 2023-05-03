Конкурс архитектурных проектов пройдет в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в 22-й раз состоится смотр-конкурс архитектурных проектов «ДВ Зодчество-2023». В этом году он посвящен 165-летнему юбилею краевой столицы.

Конкурс поможет выявить современные тенденции в строительстве и архитектуре и привлечь инвестиции для новых проектов. С 18 мая по 30 июня проверить свои силы и показать идеи смогут архитекторы и дизайнеры.

- Работы жюри будет рассматривать в трех категориях: «Постройки», «Проекты» и «Пропаганда архитектуры». В каждой из них предусмотрено по несколько номинаций. Обязательное условие: эскизы должны быть встроены в городскую среду краевой столицы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Оценивать эксперты будут новизну и актуальность идей, уровень проработки проекта, качество презентации, а также интересные и обоснованные предложения.

Проекты-участники конкурса выставят в арене «Ерофей», где организуют выставку «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона». Ее смогут увидеть все жители города.

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