Почти 50 проб фастфуда поступило в референтный центр Хабаровска после массового отравления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россельхознадзор в Хабаровске проверяет продукцию крупной сети общественного питания. После массового отравления фастфудом специалистам референтного центра поступило 47 проб разных блюд.

- В рамках обязательного производственного контроля в лабораторию поступило также несколько проб воды, используемой на производстве, и смывов с рабочих поверхностей из крупной сети ресторанов, специализирующейся на блюдах из курицы, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Проверять специалисты будут все, что продают в торговых точках: напитки собственного производства, гамбургеры, чизбургеры и выпечку. В каждом популярном у хабаровчан блюде исследуют биологические и физико-химические показатели.

Напомним, ранее в Хабаровске фастфудом отравились 11 человек. Проверку начала прокуратура, а Роспотребнадзор выяснил, что на ингредиенты бургеров могла попасть грязь.

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