Тушить пожары в Забайкалье отправились спасатели из Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

Лесные пожары фиксируют по всей стране. В Забайкалье сложилась непростая обстановка, и на помощь местным специалистам отправились 50 спасателей МЧС из Хабаровского края. С собой они взяли девять единиц техники. Путь до места назначения у них может занять несколько дней.

- По прибытии в регион спасателей распределят по наиболее горимым районам, где будет складываться сложная обстановка и потребуются дополнительные силы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные будут мониторить обстановку и патрулировать территории, разговаривать с людьми. Если увидят очаг возгорания, то оперативно среагируют. Для этого специалистов снабдили ранцевыми огнетушителями и беспилотниками.

Напомним, в Магадане в институте СВКНИИ произошел пожар. Возгорание случилось в лабораторном корпусе. На место выехали 44 спасателя и 10 единиц техники.

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