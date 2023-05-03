Мобильные бригады осмотрели больше пяти тысяч жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа мобильных бригад. С начала года врачи осмотрели уже больше пяти тысяч жителей региона.

В 14 мобильных комплексах есть стоматологи, флюоро- и рентгенодиагностические установки. Также здесь можно пройти общую диагностику.

- В прошлом году на средства края приобрели шесть мобильных комплексов на общую сумму 81,5 миллиона рублей. Все они функционируют при центральных районных больницах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Специалисты больниц ездят в отдаленные районы по индивидуальному графику. За год они совершили 95 поездок, к ним на прием пришли 5 129 человек, среди которых 411 детей.

Напомним, в Хабаровский край поступило четыре тысячи доз вакцины от менингита. Сделать прививку могут и взрослые, и дети разных категорий. Платить за это не нужно.

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