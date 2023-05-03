Подарки мобилизованным ко Дню Победы готовят в Магаданской области Фото: Александр КОЦ

Жители Колымы готовят подарки для участников СВО. По поручению губернатора Сергея Носова презенты к 9 Мая уже упаковывают. В них вошли 15 наименований товаров местного производства.

- Идея в том, чтобы объединить героев СВО и их семьи дополнительной заботой региона. Что мы придумали дарить бойцам к 23 Февраля, в немного измененном виде получат их любимые люди к 9 Мая - коробки те же, наборы похожи. В общем - свое, колымское для колымчан, - сказала Татьяна Хрипун, руководитель управления информполитики МинВИМП.

Для защитников и их семей в праздничной упаковке собрали брусничное варенье, иван-чай, пряники с праздничной аппликацией, несколько наименований копченой красной рыбы, сельдь, кальмар в соусе, сушеная корюшка, жир морзверя в капсулах, тушенка из морзверя, колбаски из оленины, керамическая подвеска-оберег дома, клубная карта в кинотеатр «Горняк». Коробку оформили в тематике юбилея региона.

Часть подарков уже отправили, окончательно все презенты колымчане получат к празднику.

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