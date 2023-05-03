Деньги на реконструкцию аэродрома в Охотске получит Хабаровский край Фото: Даниил ОПАРИН

Аэродром в Охотске ждет преображение. Региону выделят деньги на его реконструкцию. Распоряжение о финансировании подписал Михаил Мишустин, председатель правительства.

Деньги на завершение строительство школ, больниц и ремонт дорог получат несколько регионов страны. Хабаровскому краю направят больше 131 миллиона рублей.

- С одной стороны, дополнительные средства помогут выполнить нашему субъекту социальные обязательства перед жителями края. Но с другой, бизнес получит дополнительные подряды на выполнение строительных работ. Президентом страны поставлены серьезные задачи по строительству как жилого фонда, так и социально значимых объектов. Такая мотивация задает высокий уровень ответственности со всех сторон, обеспечивает работой не только строительные компании, но и отрасли нашего региона, которые создают дополнительные рабочие места, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

Также средства потратят на ремонт и реконструкцию транспортной инфраструктуры, культурных, образовательных и медучреждений.

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