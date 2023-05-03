Продавать алкоголь запретят в Биробиджане 19 мая
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Биробиджана не смогут купить алкоголь 19 мая. В этот день во всех школах города для выпускников прозвенят последние звонки.
- Согласно областному закону и постановлению мэрии Биробиджана алкогольная продукция запрещена к реализации в торговых точках в дни Последних звонков и 1 сентября. Информация о запрете продажи спиртного доведена до всех предпринимателей города, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.
Табу должны соблюдать все. За нарушение грозит штраф. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, плюс у них конфискуют алкоголь. Юридическим лицам придется расстаться с более значительной суммой: от 100 до 300 тысяч рублей.
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