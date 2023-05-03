Дополнительные рейсы в Новокуровку и Победу выполнят в Хабаровском крае Фото: Андрей МАЛАХОВ

Жители Хабаровского края в мае смогут чаще летать в Новокуровку и Победу. Дополнительные рейсы решила запустить компания «Дальнереченск Авиа».

Полеты запланированы на 6, 10 и 14 мая. Вертолет Ми-8 отправится по маршруту «Хабаровск-Новокуровка-Победа». Рейсы же будут выполняться каждые понедельник и четверг.

- По расписанию вылет из Хабаровска запланирован на 9:50, прибытие в Новокуровку – в 10:30. Вертолет вылетает из Новокуровки в 10:50, прибывает в Победу в 11:05. Обратно вылетает в 11:45, прибывает в Новокуровку в 12:05, далее вылет назначен на 12:25. Возвращение в Хабаровск – в 13:00, - рассказали представители международного аэропорта Хабаровска.

Билет из Хабаровска до Новокуровки обойдется пассажирам в 1 327 рублей, до Победы – в 1 992 рубля. Стоимость перелета из Новокуровки до Победы составляет 531 рубль. Перелеты по этому направлению субсидирует краевой бюджет.

Предварительно записаться на рейсы можно по телефону 8 (914) 210-06-97.

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