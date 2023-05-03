Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр Ozon появится в Хабаровске Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровск с рабочим визитом прилетел Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вместе с ним Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, осмотрел результаты проектов, на которые выделяло деньги Минвостокразвития. В их числе – отремонтированная по программе «1000 дворов» территория в Южном и площадка индустриального парка «Авангард».

Так, на ремонт двора для четырех домов направили больше 35 миллионов рублей, почти 33 из которых выделило министерство. В итоге здесь появилось футбольное поле, качели, тренажеры, скамейки, детские горки и даже сцена.

- С министром оценили процесс импортозамещения в работе тепличного комплекса и степень готовности крупнейшего на Дальнем Востоке логистического центра Ozon, - рассказал Михаил Дегтярев.

Его площадь составит 47 тысяч квадратных метров. Центр откроется к началу Восточного экономического форума-2023.

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