Первая Школа креативных индустрий объявляет набор учащихся в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске объявила набор первая Школа креативных индустрий. Слушание образовательный центр проведет для ребят 12-17 лет. Напомним, ее создали по федеральному проекту при поддержке минкульта и правительства региона.

- Открытие школы – это важный шаг на пути становления и развития творческого потенциала подрастающего поколения. За один год здесь смогут бесплатно обучиться 60 человек, потом будет открыт набор на платную форму. В новом учреждении есть все необходимое современное оборудование и программное обеспечение: от графических планшетов до профессиональных видеокамер. Это открывает перед учениками огромные возможности для развития в области креативных индустрий, – рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Занятия стартуют уже осенью. В школе будут работать три студии. Ребята смогут учиться звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству и 3D-анимации и мультипликации. Обучение длится два года по восемь часов в неделю. Каждый ученик сможет попробовать силы в разных направлениях в течение года, создать свой проект, а в следующем году выбрать, что изучать более углубленно.

Перед выпуском ребята создадут свои творческие проекты, среди которых мультфильмы, аудиокниги, клипы и прочее. В конце они получат сертификат и свое портфолио. Раньше учиться этому можно было только в профильных колледжах и вузах.

Школа находится в Хабаровске по адресу: улица Краснореченская, 92. Подать заявку можно на сайте ШКИ в разделе «Регистрация».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.