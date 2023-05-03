Уголовное дело после пропажи мужчины завели в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Еврейской автономной области завели уголовное дело после пропажи мужчины в Смидовичевском районе. О нем ничего не известно с 23 сентября прошлого года. Именно в тот день 48-летний мужчина вышел из дома в поселке Смидович и не вернулся.

- В ходе проведения проверки получена информация о том, что мужчина мог заблудиться в лесном массиве. Его местонахождение в ходе розыскных мероприятий не установлено, - рассказали в СУ СК России по ЕАО.

Следователи уже опросили свидетели и собрали материалы, достаточные для заведения уголовного дела. Сейчас они выясняют, при каких обстоятельствах мог исчезнуть мужчина. Расследование продолжается.

Напомним, в Магадане приговор суда выслушает мужчина, до смерти забивший своего приятеля. Они выпивали алкоголь, и между ними произошла ссора. Конфликт перерос в смертельную драку.

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